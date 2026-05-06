Quando si tratta di un secondo matrimonio, anche la scelta dell’abito da sposa può essere diversa rispetto alla prima volta. La decisione di cosa indossare riflette spesso nuove preferenze o esperienze accumulate nel tempo. La selezione può coinvolgere diversi stili, tessuti e dettagli rispetto alla prima cerimonia. Non esiste un modo giusto o sbagliato, ma ogni sposa sceglie in base ai propri gusti e alle circostanze del nuovo percorso.

Non sempre il primo “sì” è destinato a durare per sempre, ma ciò non vuol dire che nella vita non si possa avere una seconda possibilità. Sempre più persone, infatti, scelgono di celebrare il secondo matrimonio in grande stile, organizzando cerimonie curate nei minimi dettagli che non hanno nulla da invidiare alle prime nozze. Se in passato le seconde nozze erano spesso sinonimo di celebrazioni sobrie e discrete, oggi gli sposi preferiscono pianificare eventi in cui nulla sia lasciato al caso. Anche e soprattutto se si parla di abito. Ma come scegliere un look perfetto per il secondo matrimonio? Non esistono regole universali, ma qualche consiglio potrebbe rivelarsi molto prezioso.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Secondo matrimonio, per l’abito da sposa cambia tutto: come sceglierlo

Come scegliere l'abito da sposa L'ho chiesto all'esperto

Notizie correlate

Kate Middleton a 15 anni dal matrimonio da sogno: tutto sull'altro abito da sposa, quello che avrebbe potuto indossare e che non abbiamo mai vistoAncora oggi, poi, lo splendido abito da sposa di Catherine realizzato da Sarah Burton e firmato Alexander McQueen, dalla silhouette in perfetto...

Valentina Vignali verso il matrimonio, in atelier prova l’abito da sposa: “Sono indecisa”"Più indecisa di quando su un blocco devo scegliere se fare pick and pop o rollare dentro": manca poco al sì, Valentina Vignali deve scegliere...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Manila Nazzaro, il secondo anniversario di matrimonio con Stefano Oradei; Il matrimonio VIP dell'anno 2026 si farà a Palermo?; Come ci si veste a un matrimonio? Come se fosse la settimana della moda, se il matrimonio è quello di Euphoria; Ilary Blasi si sposa con Bastian Muller: Sarà un matrimonio blindato. La reazione di Francesco Totti lascia tutti senza parole.

La ricetta per un matrimonio felice secondo Julia RobertsSecondo Julia, non servono formule complicate né gesti clamorosi: la felicità si costruisce con piccoli accorgimenti di tutti i giorni. «Il segreto di un matrimonio è avere due lavandini in bagno e ... iodonna.it

Matrimonio, ci si può risposare senza essere divorziati? Risponde l’avvocatoCaro Avvocato. Ho bisogno del suo aiuto. A gennaio 2019 mi sono separata da mio marito Carlo dopo quindici anni di matrimonio. Ora frequento un altro uomo, del quale mi sono perdutamente innamorata. affaritaliani.it

A rivelarlo è un recente studio pubblicato su "Alzheimer's & Dementia", secondo cui il matrimonio aumenterebbe il rischio di sviluppare demenza https://www.focus.it/scienza/salute/il-matrimonio-fa-male-alla-salute-mentale-demenzafbclid=IwdGRjcARlKc - facebook.com facebook