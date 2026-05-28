Dua Lipa e Callum Turner si sposeranno a Palermo, tre mesi prima rispetto alla data inizialmente prevista. La cerimonia si terrà in una location sconosciuta, con Donatella Versace che ha creato l'abito da sposa. Tra gli invitati c’è anche Elton John. La data ufficiale del matrimonio non è stata ancora comunicata. La coppia ha deciso di anticipare il matrimonio rispetto alla pianificazione iniziale di settembre.

L’appuntamento era a settembre, ma con le dive si sa, cambiano spesso idea e velocemente. Così è accaduto a Dua Lipa che, in fretta e furia, ha anticipato addirittura di tre mesi il matrimonio previsto con Callum Turner a Palermo e sta facendo i salti mortali perché tutto sia pronto per la data delle nozze che si dovrebbero celebrare tra il 5 e 7 giugno. La data ancora è top secret per motivi di sicurezza. Infatti saranno molte le superstar del cinema e della musica che voleranno verso la Sicilia per abbracciare e festeggiare assieme ai due futuri sposi. La popstar avrebbe effettuato, la scorsa settimana, un sopralluogo riservato in città al fine di definire nei dettagli l’organizzazione della cerimonia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Dua Lipa anticipa di tre mesi il matrimonio con Callum Turner a Palermo. Donatella Versace firma l’abito da sposa. Elton John tra gli ospiti. Ecco dove si sposeranno

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