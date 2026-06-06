Marco Poggi ha commentato in televisione che il movente sessuale di Sempio non ha senso, sostenendo che per lui il colpevole è ancora Alberto Stasi. Ha anche aggiunto di aver consultato memorie e informative, ma che la sua opinione rimane invariata. La dichiarazione è arrivata da Garlasco, dove Poggi ha ribadito di non essere convinto dalle nuove ipotesi emerse.

Garlasco (Pavia) – “Non mi hanno convinto. Ho letto un po’ anche le varie memorie e le informative, non ho cambiato la mia idea”. Marco Poggi, fratello di Chiara, parla pubblicamente per la prima volta. Un’intervista in esclusiva andata in onda ieri sera a Quarto Grado, condotto da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero, su Retequattro. In quasi 19 anni dal quel tragico lunedì 13 agosto 2007, non si era mai esposto, all’epoca protetto dai genitori perché solo 19enne, nel 2016 e nella nuova inchiesta coinvolto per l’amicizia con Andrea Sempio, oggi indagato per l’omicidio della sorella. “Ci siamo conosciuti a Garlasco, alle scuole medie”, ricorda. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Marco Poggi in tv: “Sempio e il movente sessuale? Non ci trovo una logica. Per noi il colpevole è Alberto Stasi”

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