Una chat tra Chiara Poggi e Alberto Stasi è stata analizzata nel procedimento giudiziario legato al caso di Garlasco. La conversazione, che include un commento su un negozio di prodotti erotici, viene interpretata come un elemento che potrebbe escludere un movente di natura sessuale. A distanza di 19 anni dai fatti, le indagini si concentrano sulla possibilità di ricostruire la verità giudiziaria, anche se la vicenda resta senza una conclusione definitiva.

Sul caso di Garlasco sarà difficile arrivare a una verità fattuale a 19 anni di distanza dai fatti. Se si arriverà a una verità sarà quella giudiziaria, la seconda di una vicenda senza fine e, a un certo punto, bisogna sapersi anche accontentare. Ci sono però dei punti fermi che la nuova procura di Pavia ha cercato di mettere e sono due: Alberto Stasi non ha ucciso Chiara Poggi e il rapporto tra i due ragazzi era sereno e complice. Sono due elementi che emergono dal nuovo fascicolo e, almeno sul secondo, ci sono prove. Sono emerse dalle conversazioni che la ragazza teneva con il fidanzato su Msn, antesignano di Whatsapp, fino a pochi giorni prima di essere uccisa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “Sei andato nel sexy shop?”. La chat tra Chiara Poggi e Alberto Stasi che allontana il movente sessuale

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Waking from a 6-month coma, his savior is now his sister-in-law! A tragic twisted love!

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