Marco Poggi a Quarto Grado | Stasi è il colpevole Sempio estraneo all' omicidio Il risarcimento di 750mila euro? Viviamo con i nostri stipendi

L'omicidio di Garlasco ha già un colpevole. Si chiama Alberto Stasi. A dirlo, intervistato da 'Quarto Grado', su Rete4, è Marco Poggi, fratello di Chiara, che ha deciso di parlare per la prima volta in televisione 19 anni dopo i fatti di Garlasco. Per mettere fine alle illazioni sulla sua. 🔗 Leggi su Today.it

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Garlasco, perché i Poggi dicono che Stasi è colpevole e Sempio innocente - Vita in diretta 7/05/2026

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Temi più discussi: Essere accusato di essere coinvolto nell'omicidio di Chiara mi ha fatto male: Marco Poggi parla in esclusiva a Quarto Grado. E aggiunge: Hanno rovinato l'immagine di mia sorella; Delitto di Garlasco, Marco Poggi a Quarto Grado: Mi sono sentito in colpa, troppe voci; Delitto di Garlasco, Marco Poggi: Sono convinto che Alberto Stasi sia colpevole; Marco Poggi a Quarto Grado, il fratello di Chiara rompe il silenzio su Garlasco dopo 19 anni: Si è iniziato a parlare anche di me, a fare ipotesi.

#Garlasco, a #Quartogrado per la prima volta durante questa intervista, Marco Poggi è prudente sulla responsabilità di Andrea Sempio: (..) È ovvio che un'impronta insanguinata diventa difficile da spiegare #MarcoPoggi #impronta #scala #Sempio Ascolta t x.com

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