A Quarto Grado stasera su Rete 4 Marco Poggi ripercorre il suo legame con Andrea Sempio. Un racconto che riporta l'attenzione sul caso Garlasco tra analisi e nuove ricostruzioni in studio. Stasera giovedì 4 giugno alle 21:25 su Rete 4 torna Quarto Grado con un nuovo approfondimento sul caso Garlasco. Al centro della puntata le parole di Marco Poggi, che racconta il suo rapporto e la lunga amicizia con Andrea Sempio. Un confronto che riaccende l'attenzione su uno dei casi di cronaca più discussi, tra ricostruzioni, analisi degli ospiti e nuovi spunti investigativi emersi nel dibattito televisivo. Al centro della puntata del talk show condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero oggi torna ancora una volta il caso Garlasco, uno dei dossier giudiziari più seguiti e discussi della cronaca italiana. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Quarto Grado stasera su Rete 4: Marco Poggi racconta l’amicizia con Andrea Sempio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Rissa sfiorata a Quarto Grado: il generale Garofano si alza minaccioso contro lavvocato Gallo

Notizie e thread social correlati

Sempio a Quarto Grado sugli audio e il video porno. Il timore su Marco Poggi e l’ossessione sessuale: «Ho dato una mano a sembrare strano»Andrea Sempio è stato intervistato a Quarto Grado su Rete4, parlando di audio e video a sfondo pornografico.

Quarto Grado stasera su Rete 4: novità su Garlasco e il giallo della ricinaStasera alle 21:30 su Rete 4 torna Quarto Grado, dedicata alle ultime novità sul caso di Garlasco e sul giallo legato alla ricina.

Temi più discussi: Quarto Grado, anticipazioni 4 giugno: il profilo psicologico di Sempio; Retequattro, stasera a Quarto Grado Garlasco e lo speciale carceri con l’intervista esclusiva a Fabio Savi; Garlasco in Tv, cosa rischia Andrea Sempio: il nodo dell’arresto e la ‘pericolosità sociale’; Quarto Grado raddoppia su Garlasco: intervista Marco Poggi e va in onda anche giovedì.

Caso #Garlasco, stasera a #Quartogrado: Andrea Sempio rischia l’ergastolo e la procura di Pavia ha nominato uno psichiatra per fare una consulenza sul nuovo indagato. #Sempio #perizia #Procura #Pavia x.com

Quarto Grado, la doppia puntata: in studio Mirko Crepaldi, amico di Sempio, e Marco Poggi rompe il silenzioQuarto Grado raddoppia e si concentra ancora di più sul caso di Garlasco. Il programma condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero va in onda in prima serata su Rete 4 anche ... ilmattino.it

Quarto Grado stasera su Rete 4: Marco Poggi racconta l’amicizia con Andrea SempioStasera a Quarto Grado su Rete 4 Marco Poggi racconta il suo rapporto con Andrea Sempio. Il caso Garlasco torna al centro dell’approfondimento. movieplayer.it