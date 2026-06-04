Quarto Grado stasera su Rete 4 | Marco Poggi racconta l’amicizia con Andrea Sempio
Stasera su Rete 4, Quarto Grado presenta un intervento di Marco Poggi che ripercorre la sua amicizia con Andrea Sempio. Il programma analizza il caso Garlasco, includendo nuove ricostruzioni e approfondimenti in studio.
A Quarto Grado stasera su Rete 4 Marco Poggi ripercorre il suo legame con Andrea Sempio. Un racconto che riporta l'attenzione sul caso Garlasco tra analisi e nuove ricostruzioni in studio. Stasera giovedì 4 giugno alle 21:25 su Rete 4 torna Quarto Grado con un nuovo approfondimento sul caso Garlasco. Al centro della puntata le parole di Marco Poggi, che racconta il suo rapporto e la lunga amicizia con Andrea Sempio. Un confronto che riaccende l'attenzione su uno dei casi di cronaca più discussi, tra ricostruzioni, analisi degli ospiti e nuovi spunti investigativi emersi nel dibattito televisivo. Al centro della puntata del talk show condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero oggi torna ancora una volta il caso Garlasco, uno dei dossier giudiziari più seguiti e discussi della cronaca italiana. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
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