Sabato sera è il titolo del nuovo singolo di Mara Sattei, realizzato in collaborazione con Enrico Nigiotti. La canzone parla di storie che finiscono, ma che rimangono presenti nei luoghi e nelle abitudini condivise. La pubblicazione è stata annunciata recentemente, senza ulteriori dettagli su date o modalità di uscita. La collaborazione tra i due artisti segna un nuovo capitolo nella loro produzione musicale.

ROMA – Alcune storie finiscono ma senza finire davvero. Restano sospese nei luoghi, nelle abitudini, nei tragitti fatti troppe volte insieme. Tra le penne più sensibili del panorama musicale italiano, Mara Sattei ed Enrico Nigiotti si incontrano per la prima volta in una collaborazione inedita: “sabato sera”, il nuovo singolo, sarà fuori ovunque il 29 maggio per Epic Records Italy Sony Music Italy. «“sabato sera” è un brano nato per i viaggi in macchina di notte. Racconta di due persone che, dopo essersi allontanate, continuano a cercarsi tra le strade di Roma, ritrovando negli sguardi tutto l’amore che avevano lasciato indietro. Il pezzo attraversa un vero e proprio viaggio sulle montagne russe di emozioni contrastanti, con la speranza di potersi ritrovare ancora, in una corsa notturna senza meta. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Mara Sattei: “Sabato sera”, il nuovo singolo in collaborazione con Enrico Nigiotti

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