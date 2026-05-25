Mara Sattei e Enrico Nigiotti dopo Sanremo si uniscono per l’estate | arriva Sabato sera
Il nuovo brano “Sabato sera” di Enrico Nigiotti e Mara Sattei è uscito il 29 maggio e sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali. Dopo la partecipazione a Sanremo, i due artisti collaborano per la stagione estiva. La canzone è stata annunciata come il singolo che accompagnerà l’estate, senza ulteriori dettagli su testi o produzioni. Il pezzo si aggiunge alla discografia di entrambi, che hanno già collaborato in passato.
Sabato sera è il nuovo brano dell'estate di Enrico Nigiotti e Mara Sattei, disponibile dal 29 maggio su tutte le piattaforme Nuovo annuncio musicale:Enrico Nigiotti e Mara Sattei si preparano a far ballare gli italianicon un brano estivo,Sabato sera, che sarà disponibile su tutte le piattaforme da venerdì 29 maggio. I due hanno partecipato allo stesso Sanremo quest’anno e sembra che il festival abbia portato loro fortuna che hanno così deciso di collaborare per quest’estate. La loro collaborazione li porterà su vari palchi italiani per portare la loro canzone e far ballare tutto il pubblico. Ad annunciare questo duetto sono stati i due... 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Reaction to Enrico Nigiotti - Ogni volta che non so volare / Sanremo 2026
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