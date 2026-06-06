Il peschereccio turco Duru 67 è affondato al largo di Sebastopoli dopo essere stato colpito da un attacco. Un uomo è morto e quattro persone sono rimaste ferite. L'impatto ha causato danni fatali alla struttura della nave, portandola a sprofondare in mare. Non sono state fornite informazioni ufficiali su chi abbia orchestrato l’attacco o sui responsabili coinvolti.

Chi ha orchestrato l'attacco al peschereccio turco vicino a Sebastopoli? Come è avvenuto l'impatto che ha causato l'affondamento del Duru 67? Quali sono le reali condizioni mediche dei quattro superstiti feriti? Perché un'imbarcazione civile è diventata un bersaglio in acque contese??? In Breve Bilancio umano: un morto e quattro feriti a bordo del Duru 67. Localizzazione incidente: acque a ovest della penisola della Crimea vicino a Sebastopoli. Implicazioni sic . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mar Nero: affonda il peschereccio Duru 67, un morto e quattro feriti

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Multi SubA Poor Fisherman Found a Magic Ring… Three Days Later He Ruled the Ocean

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