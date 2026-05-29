Nelle prime ore di venerdì 29 maggio, Odessa è stata bersaglio di un attacco russo che ha causato incendi e feriti. L'offensiva ha interessato sia la città che le acque del Mar Nero, con esplosioni che hanno devastato alcune aree portuali. Non sono stati forniti dettagli sul numero di vittime o sui danni specifici alle infrastrutture. La situazione rimane sotto osservazione.

(LaPresse) Nelle prime ore di venerdì 29 maggio un massiccio attacco russo ha colpito Odessa, in Ucraina. Il governatore della regione, Oleh Kiper, ha riferito che le forze di difesa aerea hanno distrutto la maggior parte dei droni in azione e circa 4.000 persone sono rimaste senza elettricità nella zona sud di Odessa. Non ci sono state vittime. L’attacco ha colpito anche tre navi mercantili battenti bandiera di Vanuatu, delle Comore e di Panama, che si stavano muovendo lungo il corridoio marittimo ucraino. Due membri dell’equipaggio sono rimasti feriti. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ucraina, attacco russo su Odessa e sul mar Nero: incendi e feriti

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Ucraina, attacco russo su Odessa: 2 morti, colpiti ospedali e scuole nella notte

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