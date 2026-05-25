Zona Falcata affonda un peschereccio | indagini in corso

Notizia in breve

Un peschereccio ormeggiato vicino a una darsena nella Zona Falcata è affondato questa mattina intorno alle 8. La nave, che si trovava sulla banchina, ha improvvisamente preso il mare, con le autorità che stanno conducendo le verifiche sulle cause dell’incidente. Nessuna informazione è ancora stata fornita sui danni o eventuali feriti. Le indagini sono in corso per chiarire le circostanze dell’affondamento.