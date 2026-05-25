Zona Falcata affonda un peschereccio | indagini in corso
Un peschereccio ormeggiato vicino a una darsena nella Zona Falcata è affondato questa mattina intorno alle 8. La nave, che si trovava sulla banchina, ha improvvisamente preso il mare, con le autorità che stanno conducendo le verifiche sulle cause dell’incidente. Nessuna informazione è ancora stata fornita sui danni o eventuali feriti. Le indagini sono in corso per chiarire le circostanze dell’affondamento.
Un peschereccio è affondato questa mattina nella Zona Falcata. L'imbarcazione era ormeggiata nella banchina nei pressi di un cantiera navale, intorno alle 8 è colata a picco per cause in corso di accertamento da parte della Capitaneria di Porto. Non risultano feriti: la barca era infatti vuota al. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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