Barbara Foria, comica e attrice, ha commentato l’incomprensione con Mara Venier, affermando che si parla, si discute e poi si ritrovano. Ha anche detto che le cinquantenni di oggi sono molto attraenti, mentre l’unico problema è la legge di gravità. Attualmente è in giro per l’Italia con lo spettacolo “Basta un filo di rossetto” e presto sarà nel cast della nuova edizione di “Lol – Chi ride è fuori” su Prime Video.

Barbara Foria è in giro per l’Italia con “ Basta un filo di rossetto ” e poi sarà impegnata nella nuova edizione di “Lol – Chi ride è fuori”, prossimamente disponibile su Prime Video. Insomma un periodo lavorativo ricco di soddisfazioni per l’attrice e conduttrice che, in una intervista a Leggo, ha voluto fare subito chiarezza in merito ad una puntata di “ Domenica In ” quando Mara Venier ha rimbrottato Foria perché ha sdrammatizzato la commozione per Serena Brancale. “Incomprensione superatissima, pace fatta. Come nei migliori rapporti d’amore: ogni tanto si discute, ci si scontra, ma poi ci si ritrova”, ha dichiarato. A teatro è con “uno spettacolo che parla alle mie coetanee, sdrammatizza menopausa, chili di troppo, insonnia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “L’incomprensione con Mara Venier? Si discute, ci si scontra, ma poi ci si ritrova. Le 50enni di oggi sono gran fig*e. L’unico problema? La legge di gravità”: così Barbara Foria

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