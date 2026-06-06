Un uomo di circa 35 anni è stato trovato senza vita vicino a un campo di grano nel Tavoliere. La scena si trova a pochi chilometri dal centro abitato, con il corpo disteso tra le spighe mature. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per lui non c’era più nulla da fare. La polizia ha avviato le indagini per ricostruire le cause del decesso. Nessun segno evidente di violenza è stato riscontrato finora.

MANFREDONIA, 1885 – Una storia che sembra scritta dal destino, un legame spezzato dalla necessità e ricucito dal caso tra le spighe dorate della Capitanata. È la memoria di Carlo Guerra, nato in via San Francesco a Manfredonia, figlio di un bottaio, un uomo che dovette sfidare il silenzio di vent'anni per ritrovare le proprie radici e la propria dignità. Tutto ebbe inizio proprio in quella bottega di Via San Francesco. Lorenzo Guerra, stimato bottaio, e sua moglie Concetta Fabrizio vivevano della propria nobile arte artigiana. Il destino, però, fu spietato: Carlo nacque il 15 luglio 1885, ma la gioia durò poco. La madre Concetta morì il 3 febbraio 1886, quando il bambino aveva appena sei mesi. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Manfredonia Ricordi: “Il richiamo del sangue nel Tavoliere: l’odissea di Carlo Guerra”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Mattarella a Praga, tra l’alleanza ferita e il Libano in fiamme: il richiamo del presidente tra le sponde del sangueIl presidente della Repubblica ha visitato Praga in un momento di tensioni internazionali, segnato da crisi e conflitti in diverse aree del mondo.

Re Carlo sfida Trump: il richiamo alla NATO per salvare l’UcrainaDurante una visita a New York, il re britannico ha richiamato l'attenzione sull'Articolo 5 della NATO, sottolineando l'importanza dell'unità tra i...