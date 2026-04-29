Durante una visita a New York, il re britannico ha richiamato l'attenzione sull'Articolo 5 della NATO, sottolineando l'importanza dell'unità tra i paesi alleati. La dichiarazione arriva in un momento in cui si discute del supporto militare all’Ucraina, con il monarca che ha fatto riferimento alla necessità di mantenere la coesione tra le nazioni dell’alleanza. La sua posizione si inserisce nel dibattito internazionale sulla difesa dell’indipendenza ucraina.

? Cosa sapere Il re Carlo cita l'Articolo 5 della NATO durante la visita al memoriale di New York.. Il monarca britannico punta sull'unità transatlantica per garantire il sostegno militare all'Ucraina.. Il re Carlo ha lanciato un messaggio cifrato verso Trump e i repubblicani del Congresso, sottolineando come la NATO sia intervenuta proprio per soccorrere gli Stati Uniti nel loro momento di massima necessità. Durante un intervento mirato, il sovrano britannico ha richiamato la memoria dell’Articolo 5 invocato per la prima volta subito dopo gli attacchi dell’11 settembre, quando l’alleanza rispose alla chiamata agendo con spirito di unità. L’appuntamento con la memoria è fissato per domani a New York, dove il monarca si recherà presso il memoriale dedicato alle vittime dell’11 settembre.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Re Carlo sfida Trump: il richiamo alla NATO per salvare l’Ucraina

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