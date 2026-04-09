Il presidente della Repubblica ha visitato Praga in un momento di tensioni internazionali, segnato da crisi e conflitti in diverse aree del mondo. Durante il viaggio, ha sottolineato la solidarietà dell’Italia e ha affrontato temi legati all’alleanza europea e alle sfide geopolitiche attuali. La visita si inserisce in un quadro di crescente attenzione alle questioni di stabilità e sicurezza internazionale, con un focus particolare sulle aree di crisi come il Libano.

Il viaggio ufficiale del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nella Repubblica Ceca si è trasformato in una occasione fondamentale per ribadire la posizione dell’Italia dinanzi alle tensioni geopolitiche che stanno scuotendo il globo. Accompagnato dalla figlia Laura, il Capo dello Stato è stato accolto a Praga dal presidente Petr Pavel in un clima di solennità, sottolineato dagli onori militari e dagli inni nazionali che hanno risuonato nel cortile del Castello. Nonostante la cornice cerimoniale, i contenuti del discorso presidenziale sono stati di una durezza e chiarezza rara, focalizzandosi sui conflitti in corso in Medio Oriente e sulla tenuta dell’alleanza transatlantica. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Mattarella a Praga, tra l’alleanza ferita e il Libano in fiamme: il richiamo del presidente tra le sponde del sangue

Fiere, alleanza tra Aefi e It-Ex: Bozzetti presidente del comitato“La firma è una svolta decisiva verso un percorso di integrazione e di una rappresentanza unitaria dell’industria fieristica italiana, quarta al...

Praga divisa fra le politiche parallele del presidente e del premierI dissidi tra il presidente della repubblica ceca Petr Pavel e il governo continuano, ma non sono una novità.

Temi più discussi: Mattarella a Praga, visita in un Paese diviso tra europeismo e sovranismo; Mattarella a Praga 9-10 aprile per consolidare partnership Italia-Repubblica Ceca - Geagency; La visita di Mattarella a Praga consolida l’asse con Pavel e il dialogo bilaterale; Mattarella a Praga il 9 e 10 aprile: prima visita presidenziale italiana in Repubblica Ceca da 14 anni.

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Mattarella a Praga: "Il Libano sotto una tempesta di bombardamenti devastanti". Le dichiarazioni alla stampa #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/politica/2026/04/09/mattarella-in-repubblica-ceca-paese-alleato-e-con-prospettive-comuni-in-ue_0d54c2a2-80 - facebook.com facebook

Il Presidente della #Repubblica, Sergio #Mattarella, in visita ufficiale nella #RepubblicaCeca. @quirinale @CzechMFA @ItalyMFA Il Capo dello Stato, accompagnato dalla Signora #Laura, è stato accolto al Castello di #Praga dal Presidente della Repub x.com