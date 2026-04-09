Mattarella a Praga tra l’alleanza ferita e il Libano in fiamme | il richiamo del presidente tra le sponde del sangue

Da thesocialpost.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente della Repubblica ha visitato Praga in un momento di tensioni internazionali, segnato da crisi e conflitti in diverse aree del mondo. Durante il viaggio, ha sottolineato la solidarietà dell’Italia e ha affrontato temi legati all’alleanza europea e alle sfide geopolitiche attuali. La visita si inserisce in un quadro di crescente attenzione alle questioni di stabilità e sicurezza internazionale, con un focus particolare sulle aree di crisi come il Libano.

Il viaggio ufficiale del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nella Repubblica Ceca si è trasformato in una occasione fondamentale per ribadire la posizione dell’Italia dinanzi alle tensioni geopolitiche che stanno scuotendo il globo. Accompagnato dalla figlia Laura, il Capo dello Stato è stato accolto a Praga dal presidente Petr Pavel in un clima di solennità, sottolineato dagli onori militari e dagli inni nazionali che hanno risuonato nel cortile del Castello. Nonostante la cornice cerimoniale, i contenuti del discorso presidenziale sono stati di una durezza e chiarezza rara, focalizzandosi sui conflitti in corso in Medio Oriente e sulla tenuta dell’alleanza transatlantica. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

mattarella a praga tra l8217alleanza ferita e il libano in fiamme il richiamo del presidente tra le sponde del sangue
© Thesocialpost.it - Mattarella a Praga, tra l’alleanza ferita e il Libano in fiamme: il richiamo del presidente tra le sponde del sangue

Fiere, alleanza tra Aefi e It-Ex: Bozzetti presidente del comitato“La firma è una svolta decisiva verso un percorso di integrazione e di una rappresentanza unitaria dell’industria fieristica italiana, quarta al...

Praga divisa fra le politiche parallele del presidente e del premierI dissidi tra il presidente della repubblica ceca Petr Pavel e il governo continuano, ma non sono una novità.

Temi più discussi: Mattarella a Praga, visita in un Paese diviso tra europeismo e sovranismo; Mattarella a Praga 9-10 aprile per consolidare partnership Italia-Repubblica Ceca - Geagency; La visita di Mattarella a Praga consolida l’asse con Pavel e il dialogo bilaterale; Mattarella a Praga il 9 e 10 aprile: prima visita presidenziale italiana in Repubblica Ceca da 14 anni.

mattarella a praga traMattarella a Praga, Nato, Libano e l'urgenza di una difesa comune europeaMattarella evidenzia a Praga il valore strategico dell'alleanza tra USA e UE, denuncia i bombardamenti che colpiscono il Libano e invita l'Europa a unirsi nella difesa e nell'allargamento ... notizie.it

mattarella a praga traMattarella a Praga, tra l’alleanza ferita e il Libano in fiamme: il richiamo del presidente tra le sponde del sangueIl viaggio ufficiale del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nella Repubblica Ceca si è trasformato in una occasione fondamentale per ribadire la ... thesocialpost.it

Cerca notizie e video sullo stesso argomento.