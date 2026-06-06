Il difensore ha firmato il rinnovo con la Roma fino al 2029 e non si trasferirà all’Inter. La trattativa tra le parti è saltata e l’accordo con i nerazzurri non è stato raggiunto. La decisione è ufficiale e il giocatore rimarrà nel club di appartenenza. L’Inter dovrà quindi cercare altri profili difensivi per il mercato. Nessun cambio di squadra in vista per il calciatore, che continuerà a vestire la maglia giallorossa.

di Stefano Cori Mancini all’Inter è un nulla di fatto! Il difensore come previsto rinnoverà con la Roma fino al 2029 e non lascerà i giallorossi. Gianluca Mancini all’Inter è stata un’idea che è durata “come un gatto in tangenziale”, infatti il difensore non avrebbe alcuna intenzione di lasciare la Roma. I nerazzurri hanno sperato di trovare uno spiraglio vista la scadenza del contratto al 2027, ma il rinnovo per l’ex Atalanta è solamente una formalità. L’uomo che ha deciso l’ultimo derby con una doppietta, elemento fondamentale per Gasperini e idolo dei romanisti, ha deciso di rinnovare il contratto fino al 2029 con eventuale opzione per prolungare fino al 2030. LEGGI ANCHE: LE ULTIMISSIME SULL’INTER Per la difesa dunque i nerazzurri dovrebbero cercare altri elementi, in lista c’è in primis Solet, ma a seguire anche N’dicka e Muharemovic. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Mancini non andrà all’Inter, come previsto rinnoverà con la Roma: nerazzurri costretti a cercare altri profili

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Avrebbe detto Gianluca ha firmato. Invece ha parlato di bilancio, che qualche cessione andrà fatta. Che ha parlato con Mancini e gli ha detto di restare (perché farlo? L’interesse dell’inter è vero allora). Poi ha detto che dipende dal giocatore. Mancini non si è x.com

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