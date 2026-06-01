Mercato Inter opportunità dalla Premier | Maguire tra i profili proposti ai nerazzurri

L’Inter sta valutando diversi profili per rinforzare la rosa durante il calciomercato estivo. Tra i nomi proposti ai nerazzurri c’è anche Harry Maguire, difensore attualmente in forza a un club di Premier League. La società sta analizzando le possibilità di un trasferimento, mentre il mercato si apre con diverse opzioni. La sessione di mercato estiva si prevede ricca di incontri e trattative tra le parti coinvolte.

Il calciomercato estivo dell’Inter si preannuncia particolarmente intenso, con la dirigenza impegnata a pianificare un rinnovamento della rosa. Tra le partenze ormai considerate certe figurano quelle di Sommer, Acerbi e Darmian, mentre restano da definire le situazioni di Luis Henrique, De Vrij e Frattesi. Particolare attenzione è rivolta al reparto arretrato, su cui i nerazzurri sono al lavoro da tempo alla ricerca di nuovi profili in grado di rinforzare la difesa. Sul taccuino della dirigenza nerazzurra sono finiti diversi nomi, tra cui Muharemovic, Gila, Ruben Dias e Solet. Nelle ultime ore, però, è emersa una nuova suggestione proveniente dalla Premier League. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

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