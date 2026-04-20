Preoccupazione a Roma | Rensch e Mancini costretti al cambio durante la partita contro l’Atalanta

Durante la partita tra le squadre di calcio disputata all’Olimpico, due giocatori sono stati costretti a lasciare il campo per infortuni. Entrambi sono stati sostituiti in corso di gara, suscitando un cambiamento nell’atmosfera tra i tifosi. L’evento si è verificato in un momento di tensione, con il pubblico che ha passato dalla voce alta a un silenzio improvviso mentre i giocatori infortunati restavano a terra.

All’Olimpico l’aria è cambiata in un attimo: dalla spinta del tifo al silenzio teso che scende solo quando vedi un giocatore sedersi a terra. Contro l’ Atalanta, la Roma ha vissuto proprio quel tipo di attimo sospeso, quello in cui il tempo si allunga e tutti guardano la panchina in cerca di un segno. Succede in partite così. Ritmo alto, contrasti veri, margine d’errore minimo. La Dea di Gasperini porta sempre la gara su quel filo, dove i dettagli contano e le gambe bruciano prima della testa. E infatti il nodo della serata non è arrivato da una giocata. È arrivato dai corpi. Il punto centrale matura a metà strada tra una ripartenza e l’altra.🔗 Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - Preoccupazione a Roma: Rensch e Mancini costretti al cambio durante la partita contro l’Atalanta Notizie correlate Leggi anche: Roma, in ansia per Rensch: costretto al cambio contro l'Atalanta Leggi anche: Como-Roma, le pagelle: Diao cambia la partita, 7,5. Rensch, disastro da 4,5 Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Roma, emergenza senza fine: Rensch rischia la stagione, spiragli sui rientri; Roma, ansia Rensch: rischio stagione finita. Verso il recupero Wesley, Koné e Dybala; Wesley ok, rientra con il Bologna. Probabile lesione per Rensch; Roma, preoccupa Rensch: rischio stagione finita. Roma, preoccupa Rensch: rischio stagione finitaRensch rischia di aver terminato la stagione, mentre Mancini rassicura lo staff. A Bologna tornano a disposizione Wesley, Koné e Dybala ... siamolaroma.it Roma, ansia Rensch: rischio stagione finita. Verso il recupero Wesley, Koné e DybalaIl terzino olandese ieri sera ha abbandonato il rettangolo verde per una sospetta lesione al flessore. Nessun problema invece per Mancini, uscito all'ora di gioco ... forzaroma.info