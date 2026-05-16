Un anziano ha accusato un malore in strada a Lignano Sabbiadoro e alcuni passanti, chiamando un infermiere al telefono, sono intervenuti per tentare di salvarlo. Dopo aver avviato le manovre di rianimazione, hanno continuato il massaggio cardiaco per circa 24 minuti prima che arrivassero i soccorsi. L’uomo è stato poi portato in ospedale per ulteriori accertamenti. La vicenda si è svolta nel corso di una giornata normale, con cittadini che hanno agito tempestivamente per cercare di salvarlo.

Un anziano di 64 anni ha avuto un malore in strada mentre passeggiava per Lignano Sabbiadoro, in Friuli-Venezia Giulia. Un gruppo di passanti ha immediatamente chiamato i soccorsi e, guidati al telefono da un infermiere, ha compiuto le manovre di rianimazione salvandogli la vita. Anziano salvato dai passanti Mentre passeggiava a Lignano Sabbiadoro, il 64enne si è accasciato improvvisamente sul marciapiede, portandosi le mani al petto. L’uomo è stato colto da un arresto cardiaco e ha rischiato di morire senza l’intervento di un gruppo di passanti. Lignano Sabbiadoro, in provincia di Udine, dove si è sentito male il 64enne Diverse persone, visto il 64enne a terra, hanno immediatamente chiamato i soccorsi. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Anziano ha un malore in strada a Lignano Sabbiadoro, salvato dai passanti con massaggio cardiaco di 24 minuti

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