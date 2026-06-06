Maignan Juventus ritorno di fiamma per il portiere già trattato prima del rinnovo col Milan! Gli aggiornamenti

Secondo le ultime indiscrezioni di una testata sportiva, il portiere del Milan sarebbe tornato nel mirino della Juventus. La trattativa, già avviata in passato, si concentra sulla possibilità di un trasferimento durante la prossima finestra di mercato estiva. Non sono stati forniti dettagli sui tempi o sulle condizioni dell’eventuale accordo, né sono state confermate ufficialmente le trattative in corso.

di Luca Fioretti Le ultime indiscrezioni della Gazzetta riavvicinano Mike Maignan al club bianconero: gli scenari in vista di questa sessione estiva. La caccia al nuovo estremo difensore della Juventus si arricchisce di un capitolo inaspettato e denso di fascino. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, la dirigenza della Continassa sta seriamente valutando un clamoroso ritorno di fiamma per i pali, ripensando con forza al profilo di Mike Maignan. Il portiere francese rappresenta il nuovo grande obiettivo per blindare la retroguardia e innalzare il tasso tecnico della squadra in vista della prossima stagione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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