Il portiere francese, che aveva firmato un nuovo accordo con il Milan, potrebbe lasciare il club nelle prossime settimane. Il suo ritorno al Chelsea sembra essere una possibilità concreta, anche se ci sarebbero due condizioni che potrebbero influenzare questa decisione. La situazione contrattuale e le trattative tra le parti rimangono ancora in fase di definizione. La situazione è in evoluzione e non ci sono ancora comunicazioni ufficiali sulle prossime mosse del giocatore o del club.

Durante la stagione, il Milan si è mosso per il futuro, firmando anche il portiere Mike Maignan. Il francese sembrava a un passo dall'addio in estate, con il Chelsea fortemente interessato. Trattativa saltata perché non si è mai arrivati a un accordo tra i due club. Andando avanti e con il lavoro di Tare, Allegri e il suo staff, Maignan si è convinto a rinnovare il contratto in scadenza con i rossoneri. Il 31 gennaio del 2026 l'annuncio ufficiale dell'accordo siglato fino al 2031 che dovrebbe essere da circa 5 milioni di euro di base a stagione. Le cose potrebbero però cambiare in estate: lo riporta il sito de 'La Gazzetta dello Sport' che scrive di come Mike Maignan voglia due certezze per restare al Milan: la Champions e Allegri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Maignan e il Chelsea, ritorno di fiamma: due condizioni per restare al Milan

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