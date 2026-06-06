Mafia estorsioni e rapine | per l' anniversario dell' Arma consegnati 54 encomi ai carabinieri di Palermo

In occasione del 212º anniversario dell'Arma dei carabinieri, sono stati consegnati 54 encomi ai militari di Palermo. La cerimonia si è svolta questa mattina nella chiesa di San Giacomo dei Militari, all’interno del complesso di caserme “Dalla Chiesa - Calatafimi”. Durante l’evento sono stati riconosciuti i servizi svolti nel contrasto a criminalità organizzata, estorsioni e rapine.

Questa mattina, in occasione dei festeggiamenti del 212esimo anniversario della fondazione dell’Arma dei carabinieri, nella chiesa di San Giacomo dei Militari, che si trova all’interno del complesso di caserme “Dalla Chiesa - Calatafimi”, sede del comando legione dei carabinieri “Sicilia”, ha. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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Foggia celebra il 212° anniversario dell’Arma dei Carabinieri: due secoli di storia e vicinanza ai cittadiniNella caserma ‘Alfredo Guglielmi’ si è tenuta questa mattina la cerimonia per il 212° anniversario dell’Arma dei Carabinieri.

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