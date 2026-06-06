Festa dell' Arma pioggia di encomi ai carabinieri distintisi in servizio | i nomi dei militari premiati

Da foggiatoday.it 6 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la cerimonia per il 212° anniversario dell'Arma dei Carabinieri, si sono svolti numerosi riconoscimenti ai militari che si sono distinti in servizio. Sono stati consegnati premi e attestati a coloro che hanno compiuto atti di valore o si sono messi in evidenza nelle operazioni quotidiane. La celebrazione si è svolta alla presenza di ufficiali e rappresentanti delle istituzioni, con un momento dedicato alla consegna ufficiale dei riconoscimenti.

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In occasione del 212° anniversario della Fondazione dell'Arma dei Carabinieri, celebrato nella mattinata di ieri, 5 giugno, sono stati tributati i riconoscimenti ai militari che si sono particolarmente distinti nell'espletamento delle attività istituzionali, per atti di valore o per significative. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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