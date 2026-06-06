Festa dell' Arma pioggia di encomi ai carabinieri distintisi in servizio | i nomi dei militari premiati

Notizia in breve

Durante la cerimonia per il 212° anniversario dell'Arma dei Carabinieri, si sono svolti numerosi riconoscimenti ai militari che si sono distinti in servizio. Sono stati consegnati premi e attestati a coloro che hanno compiuto atti di valore o si sono messi in evidenza nelle operazioni quotidiane. La celebrazione si è svolta alla presenza di ufficiali e rappresentanti delle istituzioni, con un momento dedicato alla consegna ufficiale dei riconoscimenti.