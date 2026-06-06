madonna ha inaugurato il mese del pride a new york concerto a times square per il nuovo album

Madonna ha aperto il mese del Pride a New York con un concerto a sorpresa a Times Square. Durante l’evento ha presentato il suo nuovo album, «Confessions II», davanti a centinaia di persone. L’esibizione si è svolta nel centro della città, attirando un pubblico di fan e passanti. La cantante ha eseguito alcune tracce del nuovo disco, senza annunciare preventivamente la performance.

Madonna ha presentato il suo nuovo album, «Confessions II», durante un concerto a sorpresa tenuto a Times Square, dove ha radunato centinaia di fan nel cuore di Manhattan. La cantante è apparsa sul balcone di uno dei maxi-schermi di Times Square e ha cantato alcuni brani in anteprima del suo nuovo lavoro e classici come «Hung Up». «Confessions II», il quindicesimo album in studio della cantante, è concepito come un seguito del suo album 'Confessions on a Dance Floor' (2005) e uscirà il 3 luglio. La popstar ha dato il via al suo concerto a Times Square con «I Feel So Free», il primo brano del suo nuovo album, e dopo aver eseguito «Bring Your Love», in cui collabora con la cantante Sabrina Carpenter, con la quale l’aveva già cantata al Coachella Festival, ha riproposto alcuni dei suoi successi di oltre 20 anni fa, tra cui «Get Together». 🔗 Leggi su Feedpress.me

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Madonna ha inaugurato il mese del Pride con un concerto a sorpresa a Times Square a New York

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