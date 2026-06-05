A poche settimane dall’uscita di un nuovo album, Madonna ha organizzato un concerto a sorpresa a Times Square. L’evento si è svolto senza preavviso e ha visto la cantante esibirsi davanti a numerosi spettatori. L’evento si è inserito nel mese dedicato al Pride, con l’artista che ha partecipato alla celebrazione. Nessuna comunicazione preventiva è stata diffusa prima dell’inizio dello show.

A poco meno di un mese dall’uscita di Confessions On A Dancefloor 2, Madonna ha regalato ai fan un concerto a sorpresa a Times Square. Il live rinnova la collab tra Grindr e la Regina Del Pop in occasione del Pride Month, portando l’artista nella giornata di ieri 4 giugno a esibirsi nella celebre piazza della Grande Mela, dove è stato realizzato il nuovo spazio The Square. La venue è stata creata ad hoc per ospitare concerti, utilizzando pareti mobili che si aprono, rivelando un palco tra i grattacieli ed un secret party. Nel pomeriggio (ora locale) di ieri le porte quasi invisibili di uno schermo LED di Times Square, si sono aperte per svelare l’esibizione a sorpresa di Madonna, che ha aperto il live con I Feel So Free, accompagnata da Stuart Price in consolle. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Madonna celebra il Pride Month con un concerto a sorpresa a Times Square

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Madonna - Celebration Part 2 Live at NYC Pride 2022 (6/23/25)

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Madonna, perché il concerto a Times Square ha ricevuto un sacco di criticheDurante il Pride Month, la cantante si è esibita a Times Square, attirando molte critiche.

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