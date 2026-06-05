Madonna ha sorpreso il pubblico a Times Square il 4 giugno, aprendo il mese del Pride con un concerto improvvisato. Durante l’evento, sono stati riscontrati molti momenti di playback, considerati inevitabili dall’artista. La performance ha promosso anche il suo nuovo album, “Confessions on a Dance Floor II”. La cantante ha attirato numerosi spettatori, creando un’atmosfera festosa e coinvolgente in un’area iconica della città.

C’era grande attesa ieri 4 giugno per l’apparizione di Madonna a Times Square, a New York, dove ha dato il via al mese del Pride. Per qualche fan è rimasto deluso per il playback della superstar della musica. La diva del pop ha cantato alcuni brani per lanciare il prossimo disco in uscita il 3 luglio “Confessions on a Dance Floor II”, come riporta il sito showbiz411. L’artista ha proposto il nuovo brano “I Feel So Free”, il duetto con Sabrina Carpenter “Bring Your Love”, l’altro inedito del nuovo album “Love Sensation”, mentre da “Confessions on a Dance Floor” del 2005 “Get Together”, “I Love New York” e “Hung Up”. Ma c’è chi ha storto il naso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “C’era molto playback. Ma era inevitabile”: Madonna e il concerto a sorpresa a Times Square per il mese del Pride e per promuovere “Confessions on a Dance Floor II”

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