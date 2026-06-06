Macchia di Giarre celebra il Corpus Domini con la 14ª Infiorata
A Macchia di Giarre si è svolta la 14ª Infiorata del Corpus Domini, che si è tenuta nella Chiesa Madre. La manifestazione, ormai consolidata, è dedicata alla decorazione della strada con fiori e petali. La tradizione si ripete da diversi anni, attirando partecipanti e visitatori della zona. La manifestazione si è svolta nel rispetto delle modalità consuete, con la realizzazione di disegni floreali lungo la via principale del paese.
Si rinnova nella Chiesa Madre di Macchia di Giarre l’appuntamento con l’Infiorata del Corpus Domini, una tradizione ormai consolidata che quest’anno celebra la sua 14ª edizione. L’iniziativa, promossa dalla comunità parrocchiale guidata da don Alfio Privitera, vedrà impegnati i gruppi. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
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