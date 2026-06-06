Macchia di Giarre celebra il Corpus Domini con la 14ª Infiorata

Notizia in breve

A Macchia di Giarre si è svolta la 14ª Infiorata del Corpus Domini, che si è tenuta nella Chiesa Madre. La manifestazione, ormai consolidata, è dedicata alla decorazione della strada con fiori e petali. La tradizione si ripete da diversi anni, attirando partecipanti e visitatori della zona. La manifestazione si è svolta nel rispetto delle modalità consuete, con la realizzazione di disegni floreali lungo la via principale del paese.