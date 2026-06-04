Aragona quinta edizione dell' infiorata per il Corpus Domini
L'infiorata di Aragona, giunta alla quinta edizione, si svolgerà domenica 7 giugno in occasione della festa del Corpus Domini. La manifestazione prevede la creazione di decorazioni floreali sulla strada principale del paese. Le squadre di volontari stanno lavorando alle composizioni con fiori di vario tipo. La piazza principale sarà il punto focale dell’allestimento, visibile a partire dalla mattina. La cerimonia religiosa si terrà nel pomeriggio, seguita dalla processione.
È arrivata alla quinta edizione l'infiorata di Aragona, in programma domenica 7 giugno per la solennità del Corpus Domini.Tre le zone del centro storico dove vengono realizzate le infiorate, interessate dal percorso della processione col Santissimo Sacramento: via Alberto Mario, la scalinata. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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