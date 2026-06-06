lupi e fgl zuma in c ora la festa promozione

Due partite, la prima a Santa Croce e la seconda a Castelfranco, per porre la parola fine alla vittoriosa stagione, per le squadre femminili dei " Lupi " e della FGL-Zuma (foto). Entrambe hanno ottenuto la promozione in C. In campionato, queste hanno militato in gironi diversi e, ai play-off in raggruppamenti a tre, separati. Il risultato, però, è stato lo stesso, col balzo dalla D in C, con la prospettiva di doversi incontrare nella prossima stagione, per un bel derby di categoria. Prima ci sarà da trascorrere l’estate col volley mercato che la farà da padrone, ovviamente dopo le conferme dei rispettivi tecnici: Guglielmo Pucci per le castelfranchesi ed Emanuele Marchi per le santacrocesi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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