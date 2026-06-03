la fgl zuma conquista la promozione in c

Le ragazze della Fgl-Zuma hanno ottenuto la promozione in Serie C senza scendere in campo, rimanendo sul divano. La decisione è stata presa dopo il risultato finale di una partita decisiva, che ha garantito loro il passaggio di categoria. La squadra ha concluso la stagione con la conquista della promozione, senza ulteriori impegni sul campo.

Promozione in serie C, per le ragazze della Fgl-Zuma restando sul.divano. Le castelfranchesi guidate dall’allenatore Guglielmo Pucci, hanno esultato senza scendere in campo, nei play-off promozione, una volta a conoscenza dell’esito della gara fra le fiorentine della Polisportiva Remo Masi della Rufina e le senesi di Asciano. Sabato scorso le gigliate hanno sconfitto per 3-1 Asciano Senese, ragion per cui la Fgl-Zuma – capolista del gironcino a tre – ha ottenuto la promozione matematica, pur dovendo disputare ancora due gare. La prima è stasera ad Asciano Senese alle 21, poi al Pala Bagagli con la Rufina. Ormai è tutto fatto per le ragazze del presidente Sandro Bernardeschi e del direttore sportivo Fabio Menichetti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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