VOLLEY SERIE C E SERIE D Folgore scontro diretto Fgl-Zuma a Firenze

Nel penultimo turno prima della pausa di Pasqua, nel volley regionale si svolgono diverse partite con la Folgore impegnata in uno scontro diretto e la Fgl-Zuma che si affrontano a Firenze. La Valdera partecipa a incontri che prevedono scontri tra squadre in lotta per posizioni importanti. Le gare sono in programma nel fine settimana e coinvolgono diverse formazioni dei campionati di serie C e D.

Penultimo turno prima della pausa di Pasqua per i campionati regionali: ecco il panorama del fine settimana e la Valdera impegnata in match diretti. In serie C la Folgore San Miniato è attesa in casa del Bisonte di Firenze con fischio d’inizio alle 18. Le giallorosse non devono guardare la classifica – si presentano con 9 punti in più – ma cercare di replicare il successo dell’andata per 3-1 senza portare i set ai vantaggi. In serie D (girone B) gare casalinghe per le formazioni della Valdera entrambe con fischio d’inizio alle 21. L’ Ambra Cavallini Pontedera ospita il team Capolona Subbiano (Arezzo) mentre la Psb Capannoli attende la Tomei Livorno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - VOLLEY SERIE C E SERIE D. Folgore, scontro diretto. Fgl-Zuma a Firenze Articoli correlati Leggi anche: Volley serie C e serie D. Folgore a Siena. Fgl-Zuma, buoni pronostici SERIE c e serie d. Sconfitta che brucia per la Folgore. Ma Fgl-Zuma espugna CortonaUna sconfitta che brucia per la Folgore San Miniato che cede per 3-1 in casa al cospetto del Poliri di Firenze. Aggiornamenti e contenuti dedicati a VOLLEY SERIE C E SERIE D Folgore... Temi più discussi: Volley serie C e serie D Fgl-Zuma senza problemi. Tutto facile per i Lupi; Serie C e Serie D Tutto facile per la Folgore. Pontedera vince il braccio di ferro; È in palio una fetta di salvezza. Ma oggi bisogna battagliare. Volley serie C e serie D. Fgl-Zuma senza problemi. Tutto facile per i LupiLo scontro diretto al vertice è poco più di una formalità per la capolista Fgl-Zuma che si aggiudica per ... msn.com Volley serie C e serie D. Folgore a Siena. Fgl-Zuma, buoni pronosticiTorna il volley giocato dopo 2 lunghe settimane tra i due gironi. In serie C la Folgore San Miniato è attesa oggi Siena contro la locale Cus con fischio d’inizio alle 18. Le ospiti, almeno sulla carta ... lanazione.it Serie D Netta vittoria per le ragazze FGL ZUMA Pallavolo Castelfranco che, in trasferta a Galluzzo Firenze, vincono da squadra contro una giovane CERTOSA Volley. Coach Pucci commenta la gara: “La partita ha offerto difficoltà esclusivamente sulla facebook