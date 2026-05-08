Autostrada A14 stop temporaneo al casello di Riccione | entrate e uscite chiuse in orario notturno

Nella notte tra lunedì 11 e martedì 12 maggio, sulla A14 Bologna-Taranto, il casello di Riccione resterà chiuso dalle 21 alle 5, impedendo entrate e uscite. Nello stesso intervallo di tempo, la stazione di Forlì sarà temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni, sia in entrata che in uscita per chi proviene da Ancona, per permettere lavori di ispezione e manutenzione. Le chiusure riguardano anche la stazione di Riccione, interessata in orario notturno.

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Sulla A14 Bologna-Taranto, dalle 21 di lunedì 11 alle 5 di martedì 12 maggio, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura: sarà chiusa la stazione di Forlì, in entrata in entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene da Ancona, per consentire attività di ispezione e manutenzione.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Polfer, taglio notturno confermato: servizio ridotto in stazione. "Stop temporaneo, ma il problema c'è"Il Comitato per l’ordine pubblico conferma la sospensione dalle 24 alle 5 alla stazione di Rimini. Autostrada A14, lavori agli impianti di illuminazione: chiude il tratto tra Riccione e CattolicaSulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione degli impianti di illuminazione, dalle 21 di giovedì 16 alle 5 di venerdì 17 aprile,... Altri aggiornamenti Autostrada A14 chiusa in Molise in entrambe le direzioni a causa di una frana a Petacciato: caos trafficoNel primo pomeriggio di oggi 7 aprile 2026, in Molise, l’autostrada A14 è stata temporaneamente chiusa, in entrambe le direzioni, nel tratto compreso tra Vasto sud e Termoli, a causa del risveglio di ... motorionline.com Si risveglia frana storica in Molise, chiusa A14 e linea ferroviariaAutostrada A14 temporaneamente chiusa in via precauzionale, nel tratto compreso tra Vasto sud e Termoli in entrambe le direzioni, e linea ferroviaria Bari-Pescara interrotta tra Termoli e Montenero di ... ansa.it