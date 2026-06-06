Lugorun guarda già alla prossima edizione | fissata la data della corsa 2027
LugoRun si svolgerà domenica 2 maggio 2027, secondo l’annuncio ufficiale. La corsa, che si è tenuta il 3 maggio di quest’anno, ha attirato migliaia di partecipanti e spettatori. La data della prossima edizione è stata comunicata a circa un mese dall’evento di quest’anno.
A poco più di un mese dalla grande festa che il 3 maggio ha portato migliaia di persone nelle strade e nelle piazze della città, LugoRun guarda già avanti e annuncia ufficialmente la data della prossima edizione: nel 2027 l’evento si svolgerà infatti domenica 2 maggio.L'edizione 2026 ha. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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