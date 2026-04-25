L'Inter si prepara alla prossima stagione con l'obiettivo di vincere sia lo scudetto che la Coppa Italia. Il tecnico e la dirigenza stanno già valutando i possibili acquisti e stanno raccogliendo nomi sul taccuino per le strategie di mercato estive. La squadra si concentra sulle prossime mosse, mantenendo alta l'attenzione sui possibili arrivi e partenze. La campagna di rafforzamento è già in atto, anche se ancora in fase di pianificazione.

di Alberto Petrosilli Calciomercato Inter, Chivu vuole portare a casa scudetto e Coppa Italia ma pianifica già le mosse estive: tutti i nomi sul taccuino. L’ Inter di Cristian Chivu non si accontenta del traguardo imminente. Mentre la squadra prepara la trasferta di Torino e la finalissima di Coppa Italia del 13 maggio contro la Lazio, la proprietà Oaktree sta già gettando le basi per il 20262027. Secondo quanto riportato da Tuttosport, la dirigenza nerazzurra ha pianificato una vera e propria rivoluzione mirata a rinfrescare ogni reparto della rosa. Calciomercato Inter, rivoluzione pronta: tutti i nomi. Il primo grande tassello riguarda la porta: Guglielmo Vicario è l’uomo individuato per raccogliere l’eredità di Sommer.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Calciomercato Inter, Chivu guarda già alla prossima estate: tutti i nomi sul taccuino di tecnico e dirigenza

Notizie correlate

Calciomercato Juventus, Spalletti fa la lista della spesa per l’estate! 6 i nomi sul taccuinoCalciomercato Juventus, Spalletti fa la lista della spesa per l’estate! 6 i nomi sul taccuino Zapata Torino, il futuro è un rebus: c’è una clausola...

Calciomercato Juve, tanti i parametri zero sul taccuino della società per l’estate: ecco i nomi che stuzzicano i bianconeridi Angelo CiarlettaCalciomercato Juve, tanti i parametri zero sul taccuino della società bianconera per l’estate: ecco la lunga lista dei nomi nel...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Inter, Chivu applaude Palestra: più caro di Hector Fort. Spunti da Mourinho, Conte e Allegri; Calciomercato Inter – Stretta per Gila e Solet: muscoli e garra per Chivu; Bastoni via dall'Inter? Il ds Ausilio fa chiarezza; Calciomercato Inter, quale futuro per Palestra? Chivu lo corteggia, l'Atalanta lo (ri)vuole.

Calciomercato Inter news | Cristian Chivu blindato da Marotta: il rinnovo è vicino (oggi 18 aprile 2026)Calciomercato Inter news, oggi 18 aprile 2026: Cristian Chivu blindato dal presidente Marotta, il rinnovo di contratto del mister è una formalità. ilsussidiario.net

Inter, Chivu rinnova: svelata la sua richiesta per il mercato 2026/2027Rinnovo Chivu - Novità in casa Inter sul rinnovo di Chivu, che verrà blindato e avrà maggiori poteri sul mercato: la sua richiesta ... fantamaster.it

Occhio al Liverpool per Dumfries A breve tornerà uno dei temi centrali di discussione del calciomercato dell'Inter: la clausola rescissoria di Denzel Dumfries. Nel contratto dell'olandese, infatti, è prevista una clausola per liberarsi dall'Inter in estate per 25 - facebook.com facebook

#Chiellini su #Allegri: “Il #Milan ha fatto buon campionato e ha fatto sognare di poter stare dietro all’ #Inter. Io ho creduto a quello che ha sempre detto Max, che l’obiettivo vero fosse la Champions. A parte il Como mi pare che la classifica rispecchi la griglia d’i x.com