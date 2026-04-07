Fedez mostra il pancino di Giulia Honegger incinta presto l' annuncio della gravidanza e del matrimonio data già fissata - RUMOR

Sul web circolano voci riguardo a una possibile gravidanza della stilista, che sarebbe già stata annunciata in modo informale. Il rapper avrebbe mostrato il pancino della compagna in alcune foto pubblicate sui social, alimentando le speculazioni. Si parla anche di un possibile matrimonio che potrebbe avvenire nel 2027, poco dopo la nascita del bambino, secondo alcune indiscrezioni non confermate ufficialmente.

Il rapper e la stilista potrebbero sposarsi nel 2027 dopo la nascita del bambino: ecco le ultime indiscrezioni sulla coppia Giulia Honegger incinta di Fedez? Dopo settimana di indiscrezioni e di foto "rubate" in cui la stilista sembrava intenta a nascondere la pancia, ora è proprio il rapper. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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Fedez mostra su Instagram il pancino di Giulia Honegger: “A breve l’annuncio”Non ha più voglia di nascondersi Fedez: il rapper è ormai da qualche tempo che pubblica su Instagram foto che alludono alla gravidanza della compagna...

Giulia Honegger incinta, il dolce “annuncio” di Fedez dopo le voci sulla gravidanzaOrmai sembrano esserci pochi dubbi riguardo alla gravidanza di Giulia Honegger, compagna di Fedez.

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Fedez conferma la notizia della gravidanza di Giulia Honegger La prima storia Instagram del pancino della compagna - facebook.com facebook

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