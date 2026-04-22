Anche il Comune di Ortona dà il via libera alla Rottamazione quinquies

Il Comune di Ortona ha approvato la possibilità di accedere alla cosiddetta “Rottamazione quinquies”, una procedura che permette ai contribuenti di sanare le proprie pendenze fiscali attraverso una definizione agevolata. Questa misura, prevista a livello nazionale, consente di regolarizzare debiti con il Fisco in modo semplificato e con condizioni favorevoli. L’adesione può essere effettuata da cittadini e imprese interessati a risolvere le proprie posizioni fiscali.

Via libera da parte del Comune di Ortona alla “rottamazione quinquies”, la misura che consente di regolarizzare la propria posizione con il Fisco in modo agevolato. Per attuarla, l’ente ha adottato un apposito regolamento che disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, recependo.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Torre Annunziata, il Comune aderisce alla Rottamazione QuinquiesUNICEF/bambini e conflitti armati: più di 500 milioni di bambini – 1 su 5 – vivono in paesi in conflitto. Tasse comunali a Catania, via libera alla “rottamazione quinquies”Il Consiglio comunale di Catania ha dato il via libera all’adesione alla cosiddetta “rottamazione quinquies”, aprendo la strada a una nuova... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Barriere architettoniche, il Comune di Ortona avvia il Piano per l'eliminazione; Il Comune di Ortona avverte: Attenzione ai tentativi di truffa sulla Tari; ORTONA: UN PIANO DEL COMUNE PER ABBATTERE LE BARRIERE ARCHITETTONICHE; Droga per 45mila euro, arrestato dai carabinieri di Ortona. Ortona inaugura la nuova Stazione di Posta finanziata dal PNRRA Ortona inaugurata la nuova Stazione di Posta: accoglienza notturna e servizi sociali finanziati dal PNRR per persone in fragilità abitativa ... abruzzonews.eu A Ortona inaugurata la Stazione di Posta con fondi PnrrInaugurata a Ortona la nuova Stazione di Posta - Centro servizi, dedicata al contrasto della povertà estrema e al supporto delle persone in condizioni di fragilità abitativa, una struttura realizzata ... ansa.it Ortona dirette. . Dopo l'inaugurazione della Stazione di Posta – Centro servizi del Comune di Ortona Maria di Camillo, V. Presidente della cooperativa L’ancora Sociale che gestisce il centro , illustra la struttura e fa conoscere gli operatori che assicureranno i s - facebook.com facebook