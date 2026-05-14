Rottamazione quinquies | via libera per saldare Imu Tari e multe

Il governo ha approvato la misura che permette di saldare attraverso la rottamazione quinquies i debiti relativi a Imu, Tari e multe accumulati tra il 2000 e il 2023. La legge prevede che i contribuenti possano usufruire di questa opportunità, a condizione di rispettare le scadenze di pagamento e mantenere i pagamenti in regola. La decadenza del piano di rateizzazione può essere evitata rispettando le scadenze stabilite e non omettendo pagamenti.

? Domande chiave Quali debiti accumulati tra il 2000 e il 2023 sono inclusi?. Come si può evitare la decadenza del piano di rateizzazione?. Chi non può accedere alla nuova sanatoria dei tributi locali?. Quando scade il termine ultimo per pagare in un'unica soluzione?.? In Breve Debiti coperti emessi tra 1 gennaio 2000 e 31 dicembre 2023.. Domande ammissibili dal 16 settembre al 31 ottobre 2026.. Pagamento unico entro 31 gennaio 2027 o 54 rate bimestrali.. Rateizzazione con interesse 3% annuo e minimo 100 euro..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). L’inflazione contenuta facilita la gestione dei debiti tributari locali inclusi nella nuova rottamazione.🔗 Leggi su Ameve.eu

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