L' opposizione di Citta Sant' Angelo sul cartellone eventi | Ancora una volta deluse le aspettative

Delusione per il cartellone eventi sotto le aspettativa a Città Sant'Angelo da parte dell'opposizione comunale. Il gruppo consiliare “Città Sant'Angelo visione comune” commenta infatti gli eventi proposti per i prossimi mesi dall'amministrazione Perazzetti:"Dopo aver istituito l'Ente. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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Perazzetti replica a Blasioli e all'opposizione comunale di Città Sant'Angelo su Terra Verde: "Abbiamo risolto noi il problema"Il sindaco di Città Sant'Angelo ha risposto alle accuse rivolte dal consigliere regionale e dai rappresentanti dell’opposizione comunale riguardo...

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