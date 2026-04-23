L' opposizione di Città Sant' Angelo sulla Risalita del giardino comunale | Crepe e pendenza anomala vogliamo risposte

L'opposizione del comune di Città Sant'Angelo ha espresso preoccupazioni riguardo alla “Risalita” del giardino comunale, un intervento realizzato nel 2024 con un investimento di 700mila euro provenienti dai fondi PNRR. Secondo i critici, sono state riscontrate crepe e una pendenza anomala nell'area interessata. La questione ha suscitato richieste di chiarimenti da parte delle opposizioni, che chiedono spiegazioni sulla qualità dell'opera e sulla sua stabilità.

Chiarezza sulla “evidente pendenza anomala” della cosiddetta “Risalita” del giardino comunale, opera realizzata nel 2024 e finanziata con 700mila euro di fondi pnrr. È quella che il gruppo consiliare Città Sant’Angelo Visione Comune chiede al sindaco Matteo Perazzetti dopo la chiusura decisa a.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate 8 marzo: a Città Sant’Angelo un evento per dialogare sulla condizione femminileDialogare sulla condizione femminile, sulla libertà e sul potere salvifico della letteratura, portando all’aperto riflessioni che troppo spesso... Educazione alimentare nelle scuole: firmato a Città Sant’Angelo un accordo per valorizzare il cibo del territorioA sottoscrivere l'accordo programmatico Comune, Cia – Agricoltori Italiani Chieti-Pescara, il Gal Terre Pescaresi, il Mercato Contadino d’Abruzzo e... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: La Asl: L'acqua torna potabile a Pescara e in provincia, fanno eccezione alcune zone di Spoltore; Dopo i lavori dell'Aca l'acqua torna potabile anche a Pescara, Montesilvano, Cepagatti e Città San'Angelo; Acqua potabile: manca ancora l'ufficialità, il sindaco anticipa: Parametri normali, ma senza il verbale Asl nessuna ordinanza; Noleggio e-bike e turismo esperienziale: le proposte della minoranza di Città Sant'Angelo per il Centro polifunzionale. Noleggio e-bike e turismo esperienziale: le proposte della minoranza di Città Sant'Angelo per il Centro polifunzionalePuntare anche sulla mobilità sostenibile con un servizio di noleggio e sulla scoperta del territorio informando su attività di trekking ed escursioni. Queste le intregrazioni al progetto di Villa Cipr ... ilpescara.it Città Sant’Angelo celebra il 25 Aprile 2026 con letture, corteo e musica x.com FESTA DI SANT’AGNESE E SANT’AGATA Contrada Sant'Agnese - Città Sant'Angelo (PE) 24-25-26 Aprile 2026 VENERDÌ 24 APRILE 2026 ore 15.00 - Gare di calcio Balilla ore 16.00 - Giochi popolari ore 19.00 - Apertura stand gastronomici ore 18.45 - San - facebook.com facebook