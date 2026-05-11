Perazzetti replica a Blasioli e all' opposizione comunale di Città Sant' Angelo su Terra Verde | Abbiamo risolto noi il problema
Il sindaco di Città Sant'Angelo ha risposto alle accuse rivolte dal consigliere regionale e dai rappresentanti dell’opposizione comunale riguardo alla bonifica dell’azienda di rifiuti pericolosi. Perazzetti ha affermato che la risoluzione dei problemi relativi a Terra Verde è stata portata a termine dal suo amministrazione. La discussione si è sviluppata dopo che i critici avevano sollevato dubbi sull’intervento e sulla gestione dell’intera vicenda.
Arriva la replica del sindaco di Città Sant'Angelo Matteo Perazzetti in merito alle critiche mosse dal consigliere regionale Antonio Blasioli del Partito Democratico e dai consiglieri di minoranza del gruppo “Città Sant'Angelo visione comune” sulla bonifica dell'azienda di rifiuti pericolosi.🔗 Leggi su Ilpescara.it
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