Perazzetti replica a Blasioli e all' opposizione comunale di Città Sant' Angelo su Terra Verde | Abbiamo risolto noi il problema

Il sindaco di Città Sant'Angelo ha risposto alle accuse rivolte dal consigliere regionale e dai rappresentanti dell’opposizione comunale riguardo alla bonifica dell’azienda di rifiuti pericolosi. Perazzetti ha affermato che la risoluzione dei problemi relativi a Terra Verde è stata portata a termine dal suo amministrazione. La discussione si è sviluppata dopo che i critici avevano sollevato dubbi sull’intervento e sulla gestione dell’intera vicenda.

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