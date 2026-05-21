Problem solving | lo scientifico Da Vinci ospita i campionati nazionali
Il prossimo 22 e 23 maggio si svolgeranno a Pescara le finali dei campionati nazionali di problem solving, un evento dedicato alle competizioni di informatica e logica. La manifestazione si terrà presso il liceo scientifico “Da Vinci”, che ospiterà le prove e le premiazioni. L’iniziativa è promossa dal ministero dell’istruzione e del merito ed è aperta agli studenti provenienti da diverse regioni italiane. Le finali rappresentano la conclusione di un progetto che coinvolge scuole di tutta Italia.
Si terranno a Pescara, il 22 e 23 maggio, i campionati nazionali di problem solving, ossia le finali del progetto di informatica e logica promosso dal ministero dell'istruzione e del merito. Due giorni di competizioni e sfide tra studenti, che avranno luogo nelle aule del liceo scientifico “Da. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
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