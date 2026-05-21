Problem solving | lo scientifico Da Vinci ospita i campionati nazionali

Il prossimo 22 e 23 maggio si svolgeranno a Pescara le finali dei campionati nazionali di problem solving, un evento dedicato alle competizioni di informatica e logica. La manifestazione si terrà presso il liceo scientifico “Da Vinci”, che ospiterà le prove e le premiazioni. L’iniziativa è promossa dal ministero dell’istruzione e del merito ed è aperta agli studenti provenienti da diverse regioni italiane. Le finali rappresentano la conclusione di un progetto che coinvolge scuole di tutta Italia.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui