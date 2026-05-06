Quattro studenti del liceo Vallone in finale ai Campionati di Problem Solving

Quattro studenti del liceo “Vallone” di Galatina sono arrivati in finale ai Campionati di Problem Solving. I ragazzi, appartenenti alla classe 2BS, sono Mattia Beccarisi, Alessandro Margarito, Sebastiano Masciullo e Francesco Torretti. La competizione ha coinvolto studenti di diverse scuole e si è svolta a livello nazionale. La loro qualificazione rappresenta un risultato importante per la scuola e per gli studenti stessi.

GALATINA – Ancora soddisfazione tra i banchi per la comunità scolastica del liceo “Vallone” di Galatina che vede quattro studenti della classe 2BS (Mattia Beccarisi, Alessandro Margarito, Sebastiano Masciullo e Francesco Torretti) conquistare l’accesso alla finale nazionale dei Campionati di.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Finanza, imprenditoria, problem solving: a Milano arrivano le elementari con l'AI personalizzata per ogni bambinoIl gruppo Inspired Education ha presentato un nuovo modello di istruzione primaria, chiamato Inspired Edge Academy, che dal gennaio 2027 sarà... Il liceo Gioia va in finale ai campionati del patrimonioQuest’anno il liceo Gioia per la prima volta ha aderito ai Campionati del Patrimonio, importante iniziativa d’eccellenza del Mim (ex Miur) proposta... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Pubblicati i dati del Dossier Statistico Immigrazione 2025 redatto da UniSalento; Capograssi di Sulmona alle finali nazionali OPS: Abruzzo in gara a Pescara con I Decodificatori; Quattro studenti del Liceo Vallone in finale nazionale ai Campionati di Problem Solving; Astronomia | lo studente di Comiso vince la medaglia Hack. Il ragazzo d’oro del Liceo Vercelli tra i migliori studenti italiani di Fisica ai campionati italiani di SenigalliaStefano Pasquali, studente della VA del Liceo Vercelli, è una delle quattro medaglie d’oro assolute dei Campionati Italiani di Fisica, che hanno visto, sabato scorso a Senigallia, l’atto conclusivo de ... atnews.it Campionati italiani di Fisica, medaglia d'oro per Stefano PasqualiL'alunno del liceo scientifico Vercelli tra i quattro vincitori assoluti - Ottimo risultato anche per la squadra d’istituto ... lanuovaprovincia.it Il Corridoni-Campana ha raggiunto la finale nazionale a squadre dei Campionati del Problem Solving, che si terrà a Pescara venerdì 22 maggio!!!!!!!! Stavolta siamo riusciti a raggiungere questo risultato strabiliante con una squadra del tutto inedita, - facebook.com facebook