Mercoledì sera si tiene la semifinale di ritorno della Coppa di Portogallo tra Porto e Sporting Lisbona, allo stadio Do Dragao. La squadra ospite ha concluso il cammino in Champions League, uscendo dopo aver perso contro una squadra araba in trasferta, senza riuscire a ribaltare il risultato dell’andata. La partita, in programma alle 21:45, rappresenta un momento importante per entrambe le formazioni in questa competizione.

La splendida stagione dello Sporting Lisbona ha vissuto dei giorni molto difficili ultimamente: mercoledì notte è arrivata l’uscita dalla Champions League, perché i Leoni non sono riusciti a violare l’Emirates e rimontare la sconfitta dell’andata. Domenica, invece, il Benfica ha espugnato il Josè Alvalade, sbriciolando così le speranze di rivincere il titolo per i biancoverdi,. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Porto-Sporting Lisbona (Coppa di Portogallo, 22-04-2026 ore 21:45): formazioni, quote, pronostici. Semifinale di ritorno al Do Dragao

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