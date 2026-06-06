Lo Stand Up Paddle, conosciuto come Sup, conta ora 35 milioni di praticanti in tutto il mondo. Per praticarlo basta una tavola e una pagaia, senza bisogno di abilità particolari di equilibrio. Può essere svolto in qualsiasi ambiente acquatico: lago, mare o fiume. La disciplina richiede un allenamento completo, coinvolgendo tutto il corpo. Le persone si immergono nel Sup semplicemente scegliendo uno specchio d’acqua e salendo sulla tavola.

Al lago, in montagna, al mare. Qualsiasi sia lo specchio d’acqua a disposizione, basteranno una tavola e una pagaia per tuffarsi direttamente nel mondo dello Stand Up Paddle, chiamato anche Stand-Up Paddleboarding o, semplicemente, Sup. Uno sport nato nelle Hawaii come variante del surf e diventato in pochissimo tempo una delle discipline outdoor più praticate al mondo con oltre 35 milioni di appassionati. Accessibile a tutti, adatto a tutte le età, non richiede particolari doti di acquaticità o una preparazione atletica specifica ed è un’attività completa che fa bene al corpo e alla mente. Prima di tutto, il Sup è un allenamento full-body che coinvolge tutti i gruppi muscolari del corpo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Lo sport nato nelle Hawaii è arrivato a 35 milioni di praticanti Non richiede particolari abilità per l’equilibrio sull’acqua. Fenomeno Sup, allenamento totale con tavola e pagaia

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