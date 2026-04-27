Sport nelle carceri di Milano | lo sport per cambiare vita

Il Panathlon Club Milano e il Provveditorato hanno firmato una convenzione per promuovere attività sportive all’interno delle carceri di Milano. L’obiettivo è coinvolgere i detenuti in programmi sportivi che favoriscano il benessere e la socializzazione. La collaborazione prevede l’organizzazione di eventi e iniziative sportive rivolte ai detenuti, con l’intento di offrire opportunità di miglioramento personale attraverso lo sport.

? Cosa sapere Panathlon Club Milano e Provveditorato firmano convenzione per lo sport nelle carceri milanesi.. L'accordo con Regione Lombardia potenzia infrastrutture e percorsi riabilitativi per detenuti e polizia.. Filippo Grassia e la rappresentante del Provveditorato, Maria Milano Franco d’Aragona, hanno siglato una convenzione per potenziare le attività sportive negli istituti penitenziari milanesi durante un incontro tenutosi presso il ristorante InGalera. L’iniziativa, che ha il coinvolgimento della Regione Lombardia, mira a trasformare lo sport in un pilastro fondamentale per la gestione quotidiana delle strutture carcerarie dell’area milanese.🔗 Leggi su Ameve.eu

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