Lo sceicco Ahmed bin Saeed al Maktoum, presidente di Emirates Airline, sta cercando di acquistare un secondo hotel. Attualmente possiede il Principessa, un albergo 5 stelle di recente apertura vicino alla Capannina. Le trattative sono in corso e si parla di un possibile ampliamento del suo portafoglio nel settore alberghiero. Non ci sono ancora dettagli ufficiali sui tempi o sulla struttura coinvolta.

Camera.con sorpresa. C’è tanto fermento sugli investimenti nel settore alberghiero e pare che lo sceicco Ahmed bin Saeed al Maktoum, presidente di Emirates Airline e proprietario del nuovissimo hotel Principessa, 5 stelle lusso davanti alla Capannina, sia pronto al raddoppio. Starebbe infatti corteggiando l’altro vicinissimo punto di riferimento luxury dell’accoglienza: l’ hotel Principe di proprietà di un investitore russo. I contatti sarebbero già stati avviati e una proposta (che vada in porto o no è impossibile dirlo al momento) sarebbe già sul tavolo: del resto aver voluto ribattezzare ’Principessa’ l’imponente building fronte mare (mutando l’originario nome dell’ex Areion) non sembrerebbe dunque così casuale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lo sceicco pronto a raddoppiare. Sta corteggiando un altro albergo

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