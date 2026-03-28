Un eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra ha segnalato di essere stata sottoposta a un controllo da parte delle forze dell'ordine nella sua stanza d'albergo a Roma. Secondo quanto dichiarato, l'intervento si sarebbe verificato in prossimità di un corteo, ma sarebbe stato effettuato a seguito di una segnalazione proveniente da un altro Paese. Non ci sono collegamenti tra il controllo e l'evento pubblico.

Ilaria Salis, eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra (AVS), ha denunciato un controllo delle forze dell'ordine avvenuto nella sua camera d'hotel a Roma, a ridosso dell'inizio del corteo No Kings e Askatasuna. Secondo quanto riferito, due agenti si sono presentati all'alba per un «controllo preventivo», restando nella stanza per quasi un'ora nonostante l'esponente politica si fosse immediatamente qualificata. L'episodio ha scatenato la reazione dei leader di AVS, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, che in una nota congiunta hanno definito l'accaduto di una «gravità inaudita». Il comunicato I due... 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Ilaria Salis, la polizia nella sua stanza d'albergo a Roma. «Segnalazione da altro Paese, controllo non collegato al corteo»

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