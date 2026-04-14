Ex albergo occupato arriva un altro sgombero

Le operazioni di sgombero dell’ex hotel La Campagnola sono iniziate alle 9 di ieri e sono proseguite nel pomeriggio, con interventi ancora in corso nel tardo pomeriggio. L’edificio di proprietà privata, che da tempo risultava occupato senza autorizzazione, è stato oggetto di un’azione di sgombero da parte delle forze dell’ordine. L’intera operazione si è svolta senza incidenti rilevati e si è protratta per tutta la giornata.

Sono partite alle 9 di ieri, ed erano ancora in corso nel tardo pomeriggio, le operazioni di sgombero dell’ex hotel La Campagnola, un edificio di proprietà privata che da tempo risultava occupato abusivamente. L’intervento, in capo ai carabinieri ed eseguito col supporto della polizia locale, rappresenta un nuovo tentativo di allontanamento degli occupanti dello stabile dopo quelli già attuati in passato e successivamente interrotti anche per la presenza, tra gli abusivi, di alcune situazioni di fragilità. "Le operazioni si stanno svolgendo senza tensioni – è quanto ha dichiarato, nel pomeriggio di ieri, il sindaco Giulio Guala, presente sul posto - Al momento dell’avvio dell’intervento, nello stabile erano presenti 15 persone.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ex albergo occupato, arriva un altro sgombero “Sgombero indispensabile”. Nel centro sociale occupato di Torino scatta l’allarme scabbiaL’occupazione gestita da esponenti di Askatasuna dà alloggio a stranieri spesso non regolari: è il secondo focolaio di Tubercolosi che si registra da... Blitz della polizia locale all’alba: sgombero dell’immobile occupato e controlli contro bivacchi in cittàOperazione della polizia locale alle prime luci dell’alba a Como, con un intervento mirato contro situazioni di degrado e occupazioni abusive. Si parla di: Ex albergo occupato, arriva un altro sgombero; Colturano, terzo tentativo di sgombero dell’ex hotel La Campagnola.