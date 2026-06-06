LIVE MotoGP GP Ungheria 2026 in DIRETTA | tra poco la FP2 Bezzecchi deve trovare le risposte Acosta e Marquez favoriti

In vista del Gran Premio d'Ungheria di MotoGP, si svolge la seconda sessione di prove libere. Bezzecchi cerca risposte sulla sua performance, mentre Acosta e Marquez sono considerati favoriti. Marquez è arrivato in Ungheria con dolore, dopo un fine settimana difficile al Mugello. La sessione è in corso e saranno monitorati i tempi e le condizioni dei piloti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.01 Per quanto riguarda Marc Marquez, lo spagnolo è arrivato in Ungheria ancora dolorante e reduce dal faticoso fine settimana del Mugello. Lo spagnolo ha ammesso apertamente di non essere al 100% delle forze e ha dichiarato con ironia che in questo periodo “ il ghiaccio è il mio miglior amico “, sottolineando come serviranno ancora diverse settimane per ritrovare la forma perfetta 09.58 Pecco ha lamentato un grosso problema di trazione, spiegando di perdere continuamente il posteriore della moto non appena prova ad aprire il gas. Bagnaia ha evidenziato come altri piloti Ducati, ad esempio Fabio Di Giannantonio, riescano a sfruttare e scaricare meglio la potenza a terra, una dote che sulla sua Desmosedici ufficiale è mancata del tutto. 🔗 Leggi su Oasport.it

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