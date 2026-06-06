LIVE MotoGP GP Ungheria 2026 in DIRETTA | dalle 10.10 la FP2 Bezzecchi deve trovare le risposte Acosta e Marquez favoriti

Da oasport.it 6 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle 10.10 si svolge la prima sessione di prove libere del Gran Premio d’Ungheria 2026. La FP2 sarà fondamentale per i piloti che devono adattare rapidamente il proprio assetto per ottenere le migliori prestazioni in vista della gara. Tra i favoriti ci sono Acosta e Marquez, mentre Bezzecchi cerca risposte per migliorare la sua posizione. La sfida si svolge su un tracciato che richiede rapido adattamento e precisione.

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